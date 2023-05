Nardella: “Sta al governo trovare alternative, non stiamo indebitando nessuno”

"Non è una novità che la Fiorentina non metterà soldi nel Franchi, visto che è un monumento non demolibile. Volevamo riqualificare la zona dello stadio, ma una parte dei soldi che avevamo ottenuto ci è stata tolta. Non siamo stati fermi in questi anni: abbiamo fatto un concorso pubblico, individuato un vincitore, terminato i progetti e nel frattempo abbiamo già speso 8 milioni. In questi giorni siamo passati anche alla seconda gara pubblica. Noi abbiamo già 130 milioni di euro e non possiamo perderli, quindi li abbiamo già impegnati. Sui 55 milioni tolti non abbiamo ricevuto comunicazioni formali, quando succederà dovrà intervenire lo stato. Il paino B ci può essere, ma deve dirlo il governo quale è. Noi però non possiamo fermarci e buttare via i soldi che abbiamo.