Nardella: “Rassicurato da Barone su Commisso. Gli mando un grande abbraccio”

Arrivano rassicurazioni sulle condizioni del Presidente viola

"Ieri ho sentito Joe Barone che mi ha tranquillizzato sullo stato di salute di Rocco Commisso. Mi fa molto piacere". Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rassicurato i tifosi viola sulle condizioni di salute del presidente della Fiorentina, tornato negli Stati Uniti per l'aggravarsi di una polmonite con cui era già alle prese da diversi giorni. "Oggi rivolgo a Rocco un grande abbraccio virtuale ma soprattutto un messaggio per una pronta guarigione perchè lo vogliamo presto qui a Firenze di nuovo per festeggiare la nostra Fiorentina", ha dichiarato Nardella, a margine di una iniziativa svoltasi quest'oggi a Firenze. (Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport)