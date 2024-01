Nardella: “Obiettivo è salvare 150M per il Franchi. Parlato di slittamento lavori”

Le parole di Nardella dopo l'incontro in Prefettura. Al centro il futuro del Franchi e della Fiorentina

Intervenuto fuori dalla Prefettura, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così ai giornalisti presenti: "E' la prima volta che ci troviamo tutti insieme con Fiorentina, Regione Toscana, Prefettura e abbiamo vagliato tutte le opzioni. Per noi è fondamentale salvare i 150 milioni di euro ottenuti a fatica per il nuovo Franchi e dall'altra parte andare incontro alla società individuando la migliore soluzione possibile. Ritengo che le due cose possano stare insieme e possiamo agire insieme assumendoci ognuno il proprio compito e lavorando nell'interesse della città, dell'opera pubblica, dei tifosi. Barone? Abbiamo parlato a lungo e condiviso le valutazioni su tutte le opzioni possibili. Slittamento per i lavori del Franchi? Ne abbiamo parlato".