Franchi, Nardella: “Domani la data del bando. Sarà simile a stadio Besiktas”

Così il sindaco di Firenze ai microfoni di Radio Bruno

"Sono in Turchia ad un incontro col sindaco di Instanbul. Sono a Besiktas e sono venuto a visitare lo stadio della squadra che ha vinto il campionato turco. Lo stadio, la Vodafone Arena, ha caratteristiche simili a quelle che vorremmo per il nuovo Franchi. Hanno fatto un grande intervento di restauro di cui mi sono fatto spiegare i dettagli. Un progetto molto funzionale. C'è anche la possibilità di avere buoni introiti, Vodafone paga 8 milioni all'anno al Besiktas per il nome dello stadio. Ci sono ristoranti e servizi, la posizione è simile a quella del Franchi. L'investimento per il restauro fu di 110 milioni di Euro. Altra cosa, domani mattina avremo l'ultimo briefing coi tecnici e daremo la data della pubblicazione del bando."