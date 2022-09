Nardella interviene contro S. Vessicchio: “In arrivo un’azione legale”

Come purtroppo di consueto, al termine della gara fra Fiorentina e Juventus, è arrivato puntuale il commento del giornalista juventino Sergio Vessicchio che si è scagliato per l'ennesima volta contro Firenze e la sua gente. Il sindaco Dario Nardella, però, non ha alcuna intenzione di stare a guardare e, in un post su Facebook, ha annunciato l'avvio di un'azione legale nei confronti del direttore di tuttojuve.net. Questo il post del primo cittadino: