Nardella e Giani all’unisono: “Scelta di Franceschini giusta. E’ un bel segnale”

I rappresentanti delle due istituzioni toscane erano oggi presenti alla presentazione della corsa ciclistica internazionale dedicata ad Alfredo Martini. Soffermandosi a parlare con i giornalisti, entrambi hanno avuto modo di commentare le parole di Franceschini sul possibile inserimento del Franchi all’interno del Recovery Fund.

E’ un bel segnale di attenzone. E’ un bene culturale di proprietà pubblica. Tutti hanno detto se è di proprietà pubblica dobbiamo metterci i soldi, tutti hanno detto che questi non possono essere presi a discapito dei cittadini facendo debiti. E infatti questo è un finanziamento a fondo perduto dell’Unione Europea destinato ai beni culturali, quindi non si levano soldi ad altri settori. Non aggiungo altro perchè per ora non possiamo ufficializzare