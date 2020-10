Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno dell’andamento poco confortante della Fiorentina: “Iachini? Lo stimo molto come professionista e come uomo. Agli allenatori tocca pagare per tutti, non è il solo responsabile di questo periodo negativo, ma bisognerebbe andare più a fondo per capire il rendimento di una squadra”.

– RAI: MALUMORI NELLO SPOGLIATOIO VERSO IACHINI. ROCCO VALUTA 4 ALLENATORI TOP