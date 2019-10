“Nardella deve dimettersi, se non riesce a fare il nuovo stadio”

Intervenuto a Lady Radio, il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina:

Farei lo stadio a Campi Bisenzio pur di farlo. Se Firenze si fa sfuggire questa opportunità, siamo dei pirla, dei co… politici. L’area Mercafir è pronta, non so quale sia il problema. Se Nardella non riesce a realizzare lo stadio, deve dimettersi.