Nardella: “Caso Franchi, non ci spiegano. Forse a Bruxelles sono tutti juventini”

Malafede o pressappochismo?

“Siamo stati due anni a dire che bisogna fare presto, i Comuni italiani sono gli enti che stanno correndo più di tutti. E adesso? Non so se ci sia più malafede o pressappochismo. I Comuni hanno fatto progetti, speso soldi per pagare i progettisti, fatto le gare, in molti casi già realizzato le opere. Cosa diciamo alle ditte? Che scherzavamo, di stare tranquilli perché ci hanno promesso che quei soldi verranno rimpiazzati? Vogliono sostituire quei fondi con quelli di sviluppo e coesione? Ma sono già impegnati e vanno alle Regioni che hanno già predisposto progetti e che li devono finanziare”.