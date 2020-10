Nardella: “Metodo Bagno a Ripoli per il Franchi. Tramvia per lo stadio, lavori al via nel mandato”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto ai microfoni di Lady Radio e ha parlato così in chiave Fiorentina:

Centro sportivo di Bagno a Ripoli? Ottima notizia per l’area metropolitana, mi risulta che debba essere votata la variante urbanistica e non ci voglio entrare più di tanto, ma all’altezza del centro sportivo arriverà la nuova linea della tramvia. Quella per Bagno a Ripoli arriverà per il 2024 e anche la linea Stadio-Rovezzano sarà iniziata nel mio mandato. Ciò che è successo a Bagno a Ripoli si può fare anche col Franchi: serve pazienza, il muro contro muro non porta a niente. Aspettiamo la fattibilità che Commisso si è impegnato a portare in due mesi, se verrà il metodo Bagno a Ripoli penso si possa trovare la quadratura anche sullo stadio. Al ministero con Commisso? C’è un aspetto formale, ma anche un messaggio: prediligo la reale collaborazione, per questo ho garantito la massima disponibilità alla Fiorentina. Se si presenta un progetto ragionevole, le possibilità di successo sono maggiori.