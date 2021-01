Domani allo Stadio Maradona il Napoli affronterà la Fiorentina e tra gli avversari da osservare con maggiore attenzione ci sarà (probabilmente non dall’inizio) Giacomo Bonaventura. Per l’ex Milan – infatti – quella azzurra è la squadra maggiormente affrontata in Serie A. Ci ha giocato contro ben 16 volte ed è anche la sua vittima preferita. Bonaventura è riuscito a segnare al Napoli cinque gol (più due assist), dei quali tre proprio in trasferta.