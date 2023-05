Napoli-Fiorentina, le ufficiali: Nico-Jovic dal 1′. Sorprese Duncan-Terzic

Le scelte di Spalletti e Italiano per Napoli-Fiorentina. Fischio d'inizio alle ore 18:00 al Maradona per i viola

Al Maradona la Fiorentina sarà ospite della festa scudetto del Napoli, ma in campo sarà sfida vera. Ecco gli undici scelti da Spalletti e Italiano per il match che andrà in scena alle 18.