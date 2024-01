Napoli-Fiorentina, i telecronisti e dove vederla in tv e streaming

Antivigilia della partita fra Napoli e Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana. La partita inizierà alle 20:00 e sarà visibile in esclusiva sulle reti Mediaset. La sfida sarà visibile su Italia 1 per quanto riguarda la diretta tv e su Mediaset Infinity e sportmediaset.it per quanto concerne lo streaming. Il prepartita sarà condotto da Monica Bertini ed in studio ci saranno Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Trevisani col commento tecnico di Massimo Paganin.