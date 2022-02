Nani sicuro: “Cabral killer d’area con il vizio giusto, quello del gol”

L'opinione del direttore sportivo

Il dirigente sportivo ed osservatore Gianluca Nani ha parlato a TMW Radio , iniziando dall'addio di Vlahovic per la Fiorentina: "Mi pare che la Fiorentina abbia fatto di tutto per convincerlo. Ha fatto offerte su offerte, muovendosi pure nei tempi giusti: c'è poco da imputargli, volevano tenerlo. Quando si sono visti costretti, per non perderlo a zero, hanno ceduto. Gran parte di quanto incassato è stato immediatamente reinvestito, in più è stato preso Cabral che mi piace molto e conosco".