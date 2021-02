Nani: “La Fiorentina sarà protagonista, sono pronto a scommetterci”

Gianluca Nani, famoso dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

La famiglia Commisso si è presentata con grande entusiasmo e progetti importanti, e non ha mancato di mantenere le promesse fatte. Però ci sono delle difficoltà da mettere in conto, che si sono sentite e che comunque sembra che non abbiano causato tracolli. Le prospettive sono buone, la Fiorentina non è coinvolta direttamente nella lotta per non retrocedere e c’è tempo per costruire e programmare. Mi sento di scommettere sui viola come protagonisti della prossima stagione. Il calciatore bravo si vede quando gioca male: intravedi comunque le sue doti. E Vlahovic è così, tutt’ora secondo me non è uscito fuori del tutto. I dirigenti viola sono davvero capaci nel fare questo tipo di operazioni, e adesso che c’è il tempo di valutare sarà ancora più facile. Fossi la società gigliata, non mi sottovaluterei, perché il potenziale c’è e prima o poi verrà espresso. Parlare di allenatori quando c’è già chi lavora è un po’ antipatico, oltretutto Prandelli ha un legame speciale con Firenze. L’Udinese? Fa un buon calcio con buoni interpreti, ma non è l’Udinese di Di Natale e Sanchez. Gotti lo conosco molto bene, 12 anni fa volevo portarlo al West Ham. La squadra è dalla sua parte e così la dirigenza, è un tecnico equilibrato e schivo che lavora sodo e i risultati si vedono.