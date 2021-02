“Commisso punta sulla solidità della Fiorentina, ha fatto sforzi finanziari”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato al Pentasport commentando le parole di Commisso:

Commisso non vuole commettere gli errori che altri hanno fatto in passato. Lui è un uomo che sa fare affari, ma il Covid ha frenato certe situazioni. Non escludo sorprese in futuro. Il presidente non vuole creare aspettative, ora punta sulla solidità della Fiorentina, si sente ferito dal fatto che una parte di Firenze non riesca a riconoscere gli sforzi finanziari che ha fatto. Il primo ad essere rammaricato per questa classifica è proprio Rocco, secondo la sua opinione una parte della stampa fiorentina si è disamorata della squadra. Prandelli? E’ il primo a sapere che si gioca il futuro. Sono dell’idea che a Commisso non manchi grinta, è difficile fargli capire che in Italia la burocrazia non è la stessa americana. Campi? Ho il sospetto che Commisso si sia reso conto che anche lì ci sono difficoltà e che il Franchi rappresenti l’unica soluzione