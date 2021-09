Nani: “Italiano spinge i calciatori a giocar bene. Questa Fiorentina mi piace”

Gianluca Nani ha parlato molto bene di Vincenzo Italiano, dell'inizio di campionato della Fiorentina e della dirigenza viola

Gianluca Nani , dirigente sportivo italiano, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della Fiorentina e del lavoro svolto dai dirigenti della società.

Sulla dirigenza gigliata: "Il punto importante per un direttore sportivo è saper ambientare al meglio un giocatore dopo che è arrivato, non comprarlo. Devono essere capaci di mettere nelle giuste condizioni i nuovi, per esprimere al massimo le loro capacità. Ed è così che si arriva ai grandi risultati".