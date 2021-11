Nani dubbioso: “Non so se qualcuno può permettersi Vlahovic a gennaio”

Il dirigente sportivo spiega: "A gennaio operazioni così sono difficili per tutti."

“A gennaio operazioni così sono difficili per tutti. Non so se ci sono squadre che hanno la possibilità di prendere Vlahovic nella prossima sessione. Gli inglesi per esempio definiscono prima il budget e spesso non vanno ad aumentarlo per fare qualche operazione. Tottenham? Conte ha avuto delle garanzie finanziarie. Non dimentichiamoci che gli Spurs in quel ruolo hanno già un giocatore straordinario. E’ uno dei primi 3 attaccanti al mondo, non mi sembra un reparto in cui dovranno adoperare necessariamente. Contratti? Non rinnovare non è illegale, va soltanto a favorire l’indebitamento delle società a discapito dei calciatori e i procuratori che possono chiedere sempre più soldi”