Non smettono di arrivare pareri positivi da parte di ex calciatori e allenatori sulle possibilità di Kokorin in Italia e nello specifico alla Fiorentina

Parola del Fenomeno rumeno: Adrian Mutu, ex giocatore della Fiorentina che non fa mai mistero di seguire sempre le vicende viola, ha parlato all'emittente Match TV in qualità di nuovo allenatore del Neftci Baku, in Azerbaijan: