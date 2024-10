Mutu: “Gudmundsson? La 10 pesa, bello che i tifosi non mi abbiano dimenticato”

Ai canali ufficiali viola ha parlato il "Fenomeno" Adrian Mutu, ospite della Fiorentina e presente al Franchi stasera in occasione della sfida con il Milan: "Dopo 10 anni tornare allo stadio è sempre bello. La città la conosco bene, la sensazione è sempre bella e i tifosi non mi hanno dimenticato. Da sei anni faccio un altro mestiere (l'allenatore), spero un giorno di poter allenare anche la Fiorentina. Viola Park? Sono rimasto impressionato dal centro sportivo e dalle strutture che ci sono là: è da grande squadra, quindi complimenti. Gudmundsson? Ne penso solo cose buone, con questa maglia addosso devi dare sempre qualcosa in più anche se nel calcio di oggi non vale più come quella mia, di Baggio di Antognoni.