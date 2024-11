Mutu: “Firenze è casa mia. Allenare la Fiorentina? Quello è l’obiettivo”

Sulla Fiorentina di oggi

Anche dopo l'inizio complicato la squadra ha collezionato tante vittorie in campionato. La continuità è fondamentale. Mettendo bene in campo una squadra di undici leoni, i risultati non possono che non arrivare. E' tutto meritato. A Palladino serviva solo del tempo per conoscere i ragazzi e adesso stanno facendo bene. Ho letto che Commisso vuole portare dei rinforzi a gennaio, dunque, bene per la squadra. Mi aspetto che la Fiorentina resti tra le grandi e perché no, che ci regali qualcosa di importante. Se la Fiorentina vincesse qualcosa tornerei volentieri a festeggiare.