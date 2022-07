“Musica maestro”: dirige Rosati, canta…Gollini

Rosati e Gollini all'opera, ma non con le mani. Spazio alla musica

Siparietto simpatico in quel di Moena. Durante la crioterapia, i due portieri viola Gollini e Rosati, hanno incontrato un piccolo gruppo di tifosi viola che, con entusiasmo, hanno dato il via ad un vero e proprio concerto. Infatti, con l'aiuto del terzo portiere viola e l'ex Atalanta, gli ultras viola hanno intonato "Il ragazzo della via Gluck" di Adriano Celentano. Il tutto si è concluso tra le risate e gli applausi dei presenti.