Mudingayi: “Se l’Inter farà l’Inter, domani non vedo insidie”

Il calo dell'Inter non preoccupa l'ex nerazzurro Gaby Mudingayi

Alla vigilia di Inter-Fiorentina, l'ex nerazzurro Gaby Mudingayi ha commentato i temi della sfida di domani e non solo: "Scudetto? L'Inter secondo me è la squadra più attrezzata per vincerlo, poi fare previsioni è sempre complicato. Non sono d’accordo nel parlare di calo: hanno vinto 5-0 contro la Salernitana ed sono usciti a testa alta da Anfield, contro una delle squadre più forti in Europa. Non è un pareggio - quello di Torino - a cambiare le carte in tavola.