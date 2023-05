Josè Mourinho non parlerà nel post partita. Questa è la decisione del tecnico portoghese che ha deciso di non mostrarsi davanti alle telecamere. C'è molta rabbia, come riporta DAZN, per le scelte arbitrali della gara del Franchi. In particolare per il gol del pareggio e sulla presenta spinta di Mandragora ad un giocatore della Roma. Detto ciò, la società giallorossa vuole mantenere la concentrazione in vista della finale di Europa League.