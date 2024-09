Mossuto e Nencioni (Lega): “Ancora un flop dell’Amministrazione comunale sul tema Stadio”

“Abbiamo perso solo tempo come città, dietro ai sogni del PD. Il Sindaco ha perso, così come il suo predecessore Nardella che immaginavano già un “nuovo” Padovani, inutilmente. Si giocherà ancora al Franchi quindi anche nel prossimo futuro, come aveva chiarito Rocco Commisso in una lunga intervista rilasciata ad un noto quotidiano sportivo. Ora siamo curiosi di capire quale sarà il cronoprogramma dei lavori e dei cantieri, dentro e fuori lo stadio. Il caos adesso riguarderà eccome i residenti della zona Campo Marte. Siamo adesso in attesa di capire come spiegheranno loro questa novità e quanti e quali disagi arriveranno. Tutto questo per essersi incaponiti in obiettivi sbagliati fin dall’inizio”.