Morto il papà de Le Donatella: il bel gesto sui social di Gollini

Il cuore di Gollini: un pensiero speciale per l'ex fidanzata nel giorno più complicato

In un giorno particolarmente doloroso per l'ex fidanzata Giulia Provvedi, Pierluigi Gollini si fa sentire presente. Nelle scorse ore è morto il papà delle cantanti Le Donatella e il portiere della Fiorentina ha voluto partecipare attivamente al dolore della sua ex, con la quale ha vissuto una storia molto importante anche mediaticamente.