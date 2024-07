Morte Astori: omicidio colposo, confermato un anno in appello al prof. Galanti

La sentenza ha confermato la condanna per il medico sportivo, inflitta ormai 3 anni fa in primo grado

La Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna a un anno di reclusione per il professor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi con un passato da consulente sportivo della Fiorentina, accusato di omicidio colposo per la morte di Davide Astori, l'ex capitano viola trovato privo di vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera di albergo a Udine, dove era in trasferta con la squadra.