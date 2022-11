Morozs: “Il gol e l’infortunio iniziale ci hanno penalizzato”

Il tecnico dell'RFS Viktors Morozs commenta dalla sala stampa dello Skonto Stadions la sconfitta per 3-0 subita dalla Fiorentina nell'ultima giornata della fase a gironi di Conference League. I lettoni chiudono all'ultimo posto con 2 punti conquistati. Queste le sue parole grazie al nostro inviato a Riga:

"L'infortunio di Dubra a freddo e il gol subito, che nasce da quella zona, hanno messo la partita in salita. La Fiorentina è riuscita a fare il suo gioco e per noi è stata dura. Abbiamo pagato qualche errore di troppo, abbiamo avuto l'occasione del pareggio poi le due reti della Fiorentina prima dell'intervallo hanno chiuso la partita. Nella ripresa abbiamo cercato di giocare meglio e secondo me ci siamo riusciti".