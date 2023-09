Moratti: “Temo Italiano, vincere con la Fiorentina sintomo di buon campionato”

Radio Bruno ha intervistato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che ha parlato della sfida di domani tra viola e nerazzurri: "A centrocampo l'Inter ha preso grandi giocatori, sono in quaranta (ride n.d.r.). Il mercato della Fiorentina? Hanno trovato un centravanti che funziona, Italiano ha carattere e porta novità tattiche, Firenze non è una piazza facile ma la gente gli vuole bene e ha ottenuto risultati non semplici. Cosa è mancato per vincere? E' sempre l'attacco che manca, che invece quest'anno dovrebbe avere".