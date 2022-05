Monti: “Vinta la prima finale, ora le altre due. In Europa servono tre attaccanti”

"Belotti lo prenderei immediatamente"

"Non vedo l'ora sia lunedì, ho troppa voglia di vedere e di capire cosa sarà di questo campionato. La partita con la Roma? Ho goduto tanto, la Fiorentina è una squadra bipolare e quindi temevo una brutta prestazione, invece è stata una grande prova. Ci sono tre finali, la prima l'abbiamo vinta, arriva la seconda, poi vediamo come sarà la terza contro la Juventus. In caso di Europa servono tre attaccanti, Belotti lo prenderei immediatamente. Cabral? Lo abbiamo visto poco, finora è ingiudicabile".