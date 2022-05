Dalla Romania: offerta viola per il talento della Universitatea Craiova

Esterno d'attacco classe 2002, è ritenuto in madrepatria uno dei talenti più promettenti del calcio romeno

Nome nuovo in orbita mercato viola. E' quello di Ștefan Baiaram, esterno d'attacco classe 2002 in forza alla Universitatea Craiova. Secondo quanto riporta Fanatik, la Fiorentina avrebbe presentato un'offerta di 5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'ala romena.