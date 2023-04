Monti: “Vincere con lo Spezia come fare surf sulla settimana prossima”

Gianfranco Monti non ha dubbi sulla partita contro lo Spezia: la squadra di Italiano può centrare la decima vittoria e andare in Europa col vento in poppa

Giocano i migliori

"La Fiorentina sta dimostrando anche maturità e coraggio. La squadra vince perché è centrata e concentrata: ora deve proseguire la striscia positiva, con lo Spezia c’è la possibilità di proseguire il filotto. Significherebbe fare il surf sulla settimana che porta all’Europa. Cabral? Sta andando forte, deve giocare. Se deve farlo rifiatare lo toglierei a partita in corso, va fatta giocare la squadra migliore. Anche senza Amrabat, comunque, ci sarà un bel centrocampo domani. Terracciano? Ha fatto le ultime partite da migliore in campo, non lo discuto né lo critico, ma penso esclusivamente a domani: va benissimo che giochi lui, spero solo che dietro di lui ci sia un giovane del vivaio come Martinelli".