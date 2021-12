Monti: “Stagione da non buttare. Squadra-città, legame così non si vedeva da anni”

Le parole del tifoso viola sul momento positivo della Fiorentina, nonostante i rimpianti per la gara contro il Sassuolo

Ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha parlato dei temi relativi a Fiorentina-Sassuolo e non solo: "Due punti persi o uno guadagnato? A me è rimasta negli occhi una bella partita, aperta, che a tratti è sembrata una partita di basket. Consigli ha fatto il fenomeno, sembrava la partita stregata che perdemmo contro il Pescara e abbiamo rischiato, perché il Sassuolo non avrebbe rubato nulla. E dobbiamo aggiungere che ieri sul campo c'erano i due migliori allenatori d'Italia, Dionisi e Italiano, che hanno giocato più partite nella stessa partita.

Il Sassuolo attaccava in maniera spaventosa, ma non siamo mai stati schiacciati e succubi degli avversari, poi c'è stata una grande reazione e vedere giocare a calcio in questo modo ha dato la sensazione che non potevamo perderla. Erano anni che non si vedeva una squadra così amalgamata alla città e alla tifoseria, lo stadio ha spinto e anche alla fine del primo tempo ha dispensato applausi ai giocatori, un bel segnale. Bisogna fare i complimenti ad un allenatore entusiasmante e alla società che lo ha voluto fortemente, questa è un'annata da non buttare via e i giocatori lo hanno capito. Non siamo una squadra da Champions League ma all'Europa".