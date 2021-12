Biraghi out, c’è Terzic. Ma la fascia? Ecco la gerarchia stabilita con Italiano

Abbiamo analizzato le gare precedenti e le possibili scelte di Italiano per avere un'idea più chiara su chi sarà a capitanare la Fiorentina a Verona

Fino ad ora non c'era mai stato bisogno di domandarselo, ma data la squalifica susseguente all'espulsione di Biraghi può essere utile fare chiarezza: chi indosserà la fascia di capitano della Fiorentina a Verona? Il vice in teoria sarebbe Lorenzo Venuti, capitano in Coppa Italia e anche dopo l'uscita di Biraghi nella gara casalinga contro il Cagliari. Però "Lollo" non è certo di giocare, anzi la sensazione è che sia sempre un passo indietro rispetto a Odriozola. E dunque si devono ripescare le note delle partite in cui Venuti non ha giocato dall'inizio per conoscere il nome del terzo in graduatoria: Giacomo Bonaventura, vicecapitano ieri pomeriggio e in foto con la fascia indossata anche contro la Salernitana (Biraghi uscito all'87'). Conosciamo anche il quarto, Nikola Milenkovic, dato che a Udine, usciti Biraghi e Bonaventura e con Venuti indisponibile, i gradi di capitano sono finiti sul suo braccio. Quindi, ricapitolando, a Verona il capitano dovrebbe essere Bonaventura, a meno che non giochi Venuti al posto di Odriozola.