Monti: “Sottil? Stanchi di aspettare. Ed in porta Italiano deve fare una scelta”

"Breakalo, Sottil, Kouame o Ikone? Mi piace tanto Sottil, ma siamo stanchi di aspettare. Al momento metterei Koaume, mi dà più fiducia, fa confusione a volte, ma è anche onnipresente. In più, ha anche qualche gol in più nel repertorio. Ikone? È un po' inconcludente, deve essere più concreto. Portiere? Devi prendere una decisione e portarla avanti. Bisogna che Italiano decida chi è il titolare. Christensen ha preso 6 gol in 2 partite, tanti, vero, ma non si può giudicarlo dopo 2 uscite".