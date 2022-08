Monti: “Sottil deve fare quel click. Barak? Lo prendo sempre al fantacalcio”

Gianfranco Monti ha parlato di molti temi legati alla Fiorentina: dall'interessamento per Barak alle qualità per Sottil

Redazione VN

Il conduttore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare di alcuni temi chiave sulla Fiorentina: "Ho visto i voti che sono stati dati ai giocatori della Fiorentina, ma penso che siano stati tutti troppo severi. Secondo me non è troppo colpa di Gollini sul secondo gol".

Su Quarta e difesa

"Quarta non riesco a capirlo, ma allo stesso tempo è un ragazzo da recuperare. Il primo passo però dovrà farlo lui. Comunque andrei a cercare ancora qualcosa sul mercato per la difesa".

Sul centrocampo

"A centrocampo manca qualcosa. Ok, non c'è più Torreira, ma secondo me manca un player. Amrabat è evidente che non possa farlo. Maleh fa il suo, è quello lui. Magari può farti una partita meglio e una peggio, ma non puoi chiedergli troppo. Mandragora ha più regia del marocchino. È quel giocatore che a centrocampo potrebbe darti quel qualcosa in più".

Su Barak

"Barak a me piace tantissimo. Lo prendo sempre al fantacalcio (ride, ndr). Anche se arrivasse una come lui, penso sempre che manchi qualcuno per fare gioco".

Sull'attacco

"Kouame molto bene con la Cremonese. A noi serve un terzo attaccante e uno come lui potrebbe servire. Se Sottil riuscisse a fare quel click, ovvero iniziare a buttarla dentro, è un calciatore che potrebbe stare tra i più forti d'Europa. Jovic? Attaccante vero, ma in alcuni momenti l'ho ancora visto indietro con il fisico".