Monti: “Senza Europa un’opportunità. Attacco? Ecco chi prenderei”

Il conduttore televisivo e grande tifoso viola, Gianfranco Monti , è intervenuto durante il Pentasport per parlare della Fiorentina. Questo il suo pensiero sulla situazione Conference League: " Ridicolo non sapere ancora cosa accadrà con la Conference League , così come quelli che manovrano il calcio in Europa. È veramente falsato tutto. Questa potrebbe essere anche un'opportunità. A me andrebbero bene entrambe le cose. Perché io con la squadra che mi ritrovo e i giusti rinforzi penso che questa Fiorentina possa fare veramente bene. Anche senza Conference League sono convinto che la società punterà a fare bene sul mercato, provando a raggiungere il 5/6 posto ".

Capitolo attaccanti

"Io spero che a parte i numeri snocciolati, la Fiorentina prenda un attaccante che possa fare almeno 15 gol da solo in campionato, perché quest'anno Jovic e Cabral ne hanno fatti 13 in due. Chi vorrei io? A me Icardi farebbe impazzire, perché non provarci. Al limite ti dice di no. Arriva da un momento buio ed è in fase di rilancio dopo l'ultima stagione in Turchia".