Monti: “Rigore di Genova imbarazzante. Italiano ci sta facendo vedere il calcio”

"Sicuramente puoi perdere con una squadra come l'Inter ma dentro ho una sensazione di potermela giocare con tutte"

"Se quel rigore te lo danno con la partita aperta... E' stata una roba imbarazzante, cosa fanno al Var? Contro l'Atalanta i rigori c'erano. Ma questo, ripeto, è allucinante. Partita di domani? Come ho detto contro la Roma, mi va bene con tutto, ma fatemi divertire. E Italiano ci sta facendo vedere il calcio. Inzaghi in questo momento non sarà sereno nella sua stanza. Sicuramente puoi perdere con una squadra come l'Inter ma dentro ho una sensazione di potermela giocare con tutte. Son contento se penso che domani vedremo giocare a calcio a differenza degli ultimi tre anni. Kokorin? In avanti si doveva fare qualcosa, Kokorin in questo momento non merita di giocare. Andava espulso, ha fatto un fallo che non andava fatto, non ha la testa a posto. Ringrazio la società per il mister che ci ha portato, ma puntare sul russo è stato un errore. In questo momento è un corpo estraneo a questa squadra."