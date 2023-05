Monti: “Ranieri con testa giusta. Castro il futuro. Barak pesce fuor d’acqua”

La voce e il commento del tifoso viola sulla prestazione della Fiorentina ieri a Salerno, con un occhio alla prestazione di Barak, Castrovilli e Ranieri

Redazione VN

Lo speaker e tifoso viola Gianfranco Monti è stato ospite nel corso del "Pentasport" negli studi di Radio Bruno Toscana:

Salernitana - "La partita di ieri è quella della Fiorentina in purezza. Una squadra che va sotto più volte e poi recupera così per tre volte. Difesa il reparto più importante, dove la concentrazione è indispensabile per 90' e oltre. Ranieri si vede che è concentrato e attento. Quella è la grinta e la testa che ci vuole per giocare in quel ruolo. Ieri aveva due occhi grandi come fanali, quando è entrato mi ha impressionato".

Calendario - "È bellissimo sapere che ci aspetta un maggio ricchissimo, deve essere l'obiettivo anche per il prossimo anno. È questo l'elemento che ti permette di crescere, occorre una rosa adatta e continuare a potenziare l'organico".

Inter? "Speravo di avere la Juventus in finale, mi avrebbe "arrapato" tantissimo. E poi perché la squadra di Allegri è in tilt, mentre l'Inter è in ascesa. La Fiorentina deve fare più di quello che sa fare, però in una gara singola non si sa mai. Anche se Inzaghi nelle finali è quasi infallibile, ne ha vinte 6 su 7. Mi auguro però che anche Italiano ci metta la propria mano. Che dia l'impronta e detti le regole ai suoi ragazzi".

La prestazione dei singoli — Castrovilli? "Nemmeno lui penso si aspettasse di tornare già a questi livelli. Va preservato perché può essere il giocatore del futuro per la Fiorentina, non lo trovi uno simile sul mercato. Mentre Barak in questo momento lo valuto un po' un pesce fuor d'acqua. Bonaventura è un giocatore di un altro livello, lo si è visto quando è entrato ieri e ha fatto l'assist visionario a Ikoné.