Monti: “Quarta non so se vuole rimanere. Manca poco alle 7 sorelle”

"Saponara è un peccato averlo lasciato andare. Non penso sia un problema di soldi. Il ragazzo piaceva ad Italiano, e ti ha risolto alcune partite. Ma la conferma di Italiano è stata chiave. Se la Fiorentina non va in Europa, voglio puntare alle prime 6. E se fai una rosa buona puoi puntarci. Manca un portiere, tendendo Italiano. Anche se Cerofolini è un ragazzo cresciuto in casa nostra. A me piacerebbe Perin. Poi serve un difensore vero, mi terrei Ranieri e Quarta, ma non so se voglia rimanere. Con Milenkovic chiave del reparto. Ma l'investimento va fatto davanti. Jovic e Cabral hanno segnato poco in Serie A, Al posto di Ikonè prenderei uno più forte. Ho fiducia in Italiano."