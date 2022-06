Monti: “Preoccupato per il futuro. Salto di qualità? Prenderei Luis Alberto”

"Io sono un po' preoccupato su tutta la composizione della squadra, anche se il mercato non è ancora partito. Mi dispiacerebbe tanto non rimanere in Europa dopo che ci siamo tornati. Bisogna lavorare molto bene, non sarà una stagione semplice per Pradè e Barone. Per me la barra dritta sarebbe rinnovare Italiano, vederlo firmare un contratto lungo mi darebbe una garanzia. Sappiamo che in un certo momento dell'anno il tecnico non è stato particolarmente felice, come quando è andato via Vlahovic e non è arrivato Berardi, il mercato non lo ha fatto particolarmente impazzire. La Fiorentina ha fatto una cosa molto importante, ora sono otto le sorelle e non più sette. Il Sassuolo ha giocatori da 30 milioni ma è arrivato dodici punti dietro la Fiorentina. Un salto di qualità importante lo farebbe fare Luis Alberto".