Monti: “Pradè? Mi aspettavo di più, è necessaria una programmazione chiara”

Gianfranco Monti, ospite nel corso di “A pranzo con il Pentasport” sulle frequenze di Radio Bruno:

Come sto? Mi sembra di esser un po’ come la Fiorentina: i viola non stanno giocando male ultimamente. La mano di Prandelli si comincia a vedere, ma possiamo fare senz’altro meglio. Abbiamo ripreso un po’ di fiducia, a me i ragazzi sembrano uniti sul terreno di gioco. Servirebbe un colpetto, a cominciare dal Torino, venerdì. Forse è il peggior momento per incrociare i granata, con l’approdo di Nicola. Le difficoltà incontrate anche quest’anno? Mi auguro che questa stagione sia servita da lezione per la società: è necessaria una programmazione. Se scegli di andare avanti con Prandelli devi costruire la squadra con lui, già per giugno. Altrimenti va individuato il nuovo allenatore con cui gettare le basi per il futuro, già adesso. Il direttore sportivo lo stesso sta dentro questo discorso di programmazione, oltre a Barone, braccio destro del presidente, serve in direttore sportivo con cui lavorare. Mettersi ad un tavolo per pianificare il futuro e non buttare via altro tempo. Prandelli-Pradè? Mi aspettavo un po’ di più, non tanto dal mister, ma dal Ds romano. Questa è una squadra che analizzando i singoli può stare nelle prime otto posizioni. Mi faccio delle domande su alcuni equivoci di questa rosa: l’acquisto di Callejon, la partenza di Duncan e quella probabile di Pulgar etc. Spero che si scelga una strada chiara da intraprendere, di ampio respiro: Prandelli o meno.