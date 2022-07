Monti: “Perché lamentarsi di Cabral e Jovic. Zurkowski? Ha un futuro in viola”

Gianfranco Monti su molti temi caldi di casa Fiorentina

Redazione VN

Il conduttore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di molti temi importanti legati alla Fiorentina. Ha iniziato parlando del capitolo portiere: "Mi dispiace che vada via Dragowski. Però se per Italiano, che al momento per me cammina sulle acque, Gollini e Terracciano sono meglio, sono tranquillo così. Lo Spezia ha fatto un grandissimo acquisto. Poi 4 milioni per uno giovane e promettente così".

Sul lavoro di Italiano

"La cosa importante è che Italiano sia qui per il secondo anno, perché il 70% della squadra lo conosce già. Jovic mi è piaciuto come si è mosso, son convinto che sia importante per la Fiorentina. Fatico a trovare i gol ancora in questa rosa. Servirebbe un centrocampista come Barak, molto presente in fase di spinta".

Su Cabral e Jovic

"Non capisco quale sia il problema di avere Cabral e Jovic. Io sono contentissimo. Sono due ottimi attaccanti e si sfideranno tutte le settimane per convincere Italiano. Penso che l'arrivo del serbo sia uno stimolo per l'ex Basilea".

Su Zurkowski

"Zurkowski un grandissimo sospetto. Sono d'accordo sul fatto che possa essere rispedito in prestito per farlo esplodere definitivamente. Penso che in futuro possa essere quel centrocampista che Italiano cerca, che ti regala quei 6/7 gol in campionato".