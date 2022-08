Monti: “Non so se Barak porta il salto di qualità, ma so che a me piace molto”

"Io metterei la formazione migliore fin da subito, una settimana fa non era il vero Twente nel primo tempo, non credo lo fosse. Nel secondo tempo sono venuti fuori e purtroppo hanno segnato sull'unico nostro errore. Ho più paura dei nostri cali che di loro in sé per sé. Non so se Barak ti fa fare il salto di qualità, ma so che mi piace molto".

"Milenkovic è di una intelligenza e di una gentilezza sublimi. Lui, Bonaventura e Biraghi sono quelli che ci possono dare una grande mano stasera. Io mi aspetto un grande Gonzalez, è titolare dell'Argentina. E il rientro di Igor è importantissimo sia per il portiere sia per il centrocampo che dietro si trova due centrali fantastici. I portieri viola al fantacalcio me li hanno fregati tutti e due, avevo Terracciano ma non sono riuscito a prendere Gollini e sono stato costretto a darlo via. A me piacerebbe, nella Fiorentina vera, avere un portiere titolare e una riserva. Dico Gollini perché è giovane, non per altro".