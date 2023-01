Monti: “Nico andrebbe messo dall’inizio, si è perso contro una Roma ridicola”

"Ieri sera abbiamo buttato via un'occasione. Ma con i se e con i ma non si va avanti. Peccato per l'errore di Dodò. Forse il primo giallo non c'era, ma è un grosso errore. Barak per me è stato un ottimo acquisto. Però ora come ora è completamente diverso, anno scorso 11 gol e 7 assist. Mi dispiace vedere Barak mal sfruttato.

Su Italiano: "Italiano per me è quello dello scorso anno, non possiamo criticarlo troppo. Per me con un grande allenatore la Fiorentina non avrebbe troppi punti in più in classifica, dalla Roma ne hai 11. L'unica critica che posso fare a Italiano è perchè non fa giocare Gonzalez dal primo minuto. Nel secondo tempo siamo partiti forte. Ieri la Roma è stata ridicola, così come il suo allenatore, sportivamente parlando. Sono molto curioso di vedere come andrà il mercato di gennaio viola"