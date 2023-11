Monti: “Nell’ultimo mercato i viola hanno fatto grandi operazioni… in uscita”

"Ripensando al mercato, la Fiorentina secondo me aveva fatto delle operazioni in uscita eccezionali. In entrata, invece, un po' meno. Parte dei problemi quindi sono chi ha fatto il mercato, chi lo ha avallato, ed i giocatori che ti ritrovi oggi. Abbiamo ormai capito che ci sono grossi problemi in attacco, e non credo che a gennaio si prenderà una nuova punta. Secondo me bisogna trovare delle soluzioni interne. Comunque, a parte tutto, questo è un campionato mediocre, e se vuoi rimanere alto in classifica certe partite devi vincerle: a tal proposito gridano vendetta i due punti buttati col Lecce e col Frosinone. Ad ogni modo, si sono perse le ultime 4 partite su 5 e bisogna trovare una soluzione rapidamente".