Monti: “Mi fanno paura tutte le squadre, ora come ora siamo imbarazzanti”

"La conferenza stampa organizzata dalla società oggi non va bene, non ha molto senso, la società non sta molto simpatica in giro, vista la comunicazione. A me non interessa che la Fiorentina sia in attivo, a me interessa il campo. Stiamo giocando male, a Lecce abbiamo giocato male, e non possiamo criticare la squadra, non esiste. Mi fanno paura tutte le squadre in questo memento, bisogna guardare noi stessi ora, siamo imbarazzanti, lo Spezia lo temo come l'Inter. Io domani metterei Cabral, però l'allenatore ci deve mettere del suo ora, deve creare qualcosa di diverso, non è sempre colpa delle punte. Barak è un calciatore importante, ero contentissimo del suo arrivo, e dobbiamo ritrovarlo.