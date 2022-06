Monti: “Manca chiarezza, Commisso è travolgente ma vorrei sentire Pradè”

"Mi sarebbe piaciuta un po' più di chiarezza, una pecca di questa società è sicuramente questa. Commisso quando parla è travolgente, ma Pradè difficilmente lo sentiamo parlare. Da tifoso questa cosa mi dispiace molto. Ci vuole chiarezza in tutto, ognuno può fare quello che vuole in casa propria ma in questo caso casa propria è un amore condiviso da migliaia di persone. Arrivo a Firenze e la Fiorentina me la critico, ma me la critico da solo, fuori la difendo a spada tratta. Se parlo con dieci giornalisti e nove hanno da ridire, qualche domanda me la faccio".