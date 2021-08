Monti: “Mamma mia Nico Gonzalez! Italiano ha creato clima di fiducia”

Impressionato da Nico Gonzalez, Gianfranco Monti ha parlato del momento viola. La scossa vera è arrivata in panchina

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha commentato il momento viola tra la vittoria contro il Torino e le ultime ore di mercato: "Si vede già la mano dell’allenatore: dei nuovi rispetto alla scorsa stagione c’era solo Nico Gonzalez ma la squadra sembrava un’altra. Si è creato un clima e un’atmosfera diversa, c’è la fiducia del gruppo nei confronti di Italiano e l’allenatore sembra già aver trascinato chi l’anno scorso non ha reso o aveva il muso lungo come Pulgar e Callejon.

Nico Gonzalez? Mamma mia... ha subito venti falli e ha recuperato palloni in ogni zona del campo, l’avevo seguito durante la Copa America ma mi ha impressionato. Anche Pulgar mi ha convinto, credo che la partita contro il Torino sia la migliore che ha disputato in due anni con la maglia viola. La fortuna di quest'anno è che non sarà necessario puntare esclusivamente sui 25 gol di Vlahovic, ma c'è la possibilità di dividere i gol con gli altri attaccanti e centrocampisti".