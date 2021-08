Di Marzio: Torino, incontro in corso per Amrabat. Vagnati e agente a colloquio

Torna in auge la pista Torino per Sofyan Amrabat: l'agente del marocchino a colloquio in questi minuti con il ds Vagnati

Redazione VN

Nel puzzle delle trattative in queste ultime ore, torna di moda la pista Torino per Sofyan Amrabat. Sfumate le piste che portavano ad Atalanta e Napoli, difficile la pista Samp che punta su Rincon, il centrocampista marocchino potrebbe di nuovo accasarsi alla corte di Juric dopo l'esperienza di Verona.

Come scrive Gianlucadimarzio.com, è in corso un summit tra il ds dei granata Davide Vagnati e l'agente del calciatore: il classe '96 potrebbe muoversi in queste ultime ore frenetiche di calciomercato dopo un'estate da desaparecido per via dei postumi dell'operazione per pubalgia.